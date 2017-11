“Queda claro que hay sectores que no quieren el diálogo ni la legalidad”

Capital Federal.- El diputado nacional Sergio Wisky expresó su rechazo al nuevo ataque de grupos violentos que hirieron a un policía en El Bolsón y de la quema de una bandera en Bariloche. Exigió que “se aplique todo el peso de la ley” y recordó que “esto sucede luego de que el Estado se aviniera a un diálogo con los ocupantes de un terreno de Parques Nacionales”. “Son una minoría que no representa a la comunidad mapuche y que lo único que quiere es la violencia”, sostuvo.

El diputado nacional Sergio Wisky consideró que “está claro que hay sectores que no quieren el diálogo ni la legalidad”, en referencia al nuevo ataque de un grupo violento que arrojó como resultado un policía herido con arma blanca en la localidad de El Bolsón.

“El Estado se avino a entablar un diálogo con los ocupantes de un terreno de Parques Nacionales, pero la violencia no cesa. Acuchillaron a un policía en El Bolsón y quemaron una bandera en Bariloche”, sostuvo Wisky, para añadir que “claramente hay un sector que no quiere diálogo”.

“A esta gente hay que aplicarle todo el peso de la ley”, consideró, advirtiendo que “esta escalada tiene que parar antes de que ocurran hechos más graves”. “Los fiscales y los jueces tienen el deber de investigar y aplicar las leyes”, indicó.

Para Wisky, quienes llevan adelante estos hechos “son una minoría que no representa a la comunidad mapuche”. “En la región hay muchísimas comunidades que apuestan por la integración, con las cuales trabajamos muy bien a partir del diálogo. No tienen nada que ver con estos delincuentes”, expresó el legislador.