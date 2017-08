Reacción postPASO: Grave denuncia del gobierno provincial contra la Unter y Martín Soria

Viedma.- En lo que se anuncia como un cambio de actitud del gobierno provincial con respecto a la relación con el principal referente de la oposición, el Intendente de general Roca Martin Soria, en el día de hoy, a través de la Secretaria de Medios denunció públicamente una suerte de connivencia de este con el gremio docente para desgastar la gestión .

La utilización de los alumnos de escuelas rionegrinas con fines políticos por parte de un sector de la UnTER en General Roca en complicidad con el Gobierno local encabezado por Martín Soria quedó en evidencia en las últimas horas.

En el cuaderno de comunicaciones de más de 70 alumnos de la Escuela Secundaria Río Negro Nº 150 de General Roca, en los últimos días apareció una nota dictada por el preceptor Omar Lasarte (y escrita por los propios alumnos) en la que no solamente se incita a los estudiantes a participar de una sentada organizada por un reclamo a Educación por problemas edilicios, sino que prácticamente se los obligar a estar presentes y, caso contrario, justificar su ausencia con certificado médico. Además, se los obliga a traer materiales para elaborar carteles para ser usados en eventuales protestas y marchas, todo en horario de clases. En algunos de los cuadernos de los alumnos, al pie de la nota aparece la firma del propio preceptor.

En consecuencia, ya se inició un sumario administrativo para resolver las responsabilidades del caso.

La nota, que fue denunciada por la familia de al menos diez de los alumnos reza textualmente: “Los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 se realizará la sentada colectiva. Alumnos que no vengan presentar certificado médico o justificación del padre.

Para la próxima semana traer materiales para hacer carteles, afiches y banderas. Materiales: tela no tejida, marcadores, palos, papel afiche, papel de madera, etc.

Si los alumnos no llegan a tener respuestas, se realizará una marcha en donde si el alumno no se presenta a la marcha tendrá que presentar certificado médico”.

Esta situación se repite en otras escuelas de General Roca, donde en los últimos tiempos se han repetido distintos hechos adrede por parte de algunos sectores para entorpecer el normal funcionamiento de las escuelas y generar un desgaste en la relación entre la comunidad educativa, la población y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos como representante del Gobierno Provincial.

Que estos hechos se produzcan sistemáticamente en General Roca, ciudad de la figura del presidente del Partido Justicialista rionegrino, no hace más que dejar en evidencia la existencia de una connivencia entre el Intendente Martín Soria y la conducción de UnTER para desgastar al Gobierno Provincial en esa ciudad.