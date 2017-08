Recomendaciones de Edersa, por alerta meteorológico

Viedma.- Mientras dura el alerta meteorológico que definiera el Servicio Meteorológico Nacional, sobre el área patagonica, con vientos vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 100 Km/h con ráfagas de hasta 130 Km/h.

Dichas condiciones se mantendran hasta las primeras horas del miercoles 23.

A raiz de esto la empresa Edersa, realizo una serie de recomendaciones-

• No permita que nadie se suba a los postes que sostienen la red eléctrica en caso de anomalía. Sólo realice el reclamo al Sistema de Reclamos Automáticos SARA 08102229500 si observa tal situación.

• No se acerque a cables caídos o que se encuentren a baja altura por causa del viento.

• No utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos para arreglar algún problema ocasionado por el viento.

• Si árboles, carteles u otros objetos de la vía pública han provocado caída de líneas, sólo realice el reclamo al Sistema de Reclamos Automáticos SARA 08102229500.

• Si por causa del viento debe acceder a su techo de su propiedad a reparar o hacer reparar alguna anomalía asegúrese no estar en contacto de ninguna manera con alguna línea eléctrica cercana.

• No se acerque a postes quebrados a causa del temporal.

• Evite la circulación innecesaria durante fuertes vientos.

• Evite utilizar ascensores mientras dure el período de alerta meteorológico.

• Si el viento genera una caída de línea eléctrica sobre tu auto es una situación extremadamente peligrosa. Comuníquese en primera instancia con el número de Bomberos de tu ciudad, luego dé aviso al 08102229500. Utiliza la bocina para alertar a otras personas. No toques las ventanas, las puertas, ni nada que sea de metal, como la radio. Espera hasta que los bomberos o un profesional entrenado te rescate. Adviértele a cualquier persona que comience a caminar hacia el auto, para que debe permanecer bien lejos. Sólo si ves humo o fuego y es necesario salir del vehículo recuerda no hacer contacto con el rodado y con el suelo simultáneamente.

ANTE LA FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO LLAMÁ AL 08102229500