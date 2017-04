Reforma Procesal Penal: Curso “Profundizado sobre Litigación Oral” en Cipolletti

Cipolletti.- Este jueves 27 de abril, por la tarde, el viernes 28 y el sábado 29 se realizará en el Colegio de Abogados de Cipolletti una nueva capacitación en el contexto de la Reforma Procesal Penal, vigente desde el 1 de agosto de 2017.

El curso está organizado por la Escuela de Capacitación Judicial de Río Negro y tiene como objetivo ofrecer las herramientas y técnicas necesarias para la litigación en audiencias orales, con un fuerte componente práctico.

Las destrezas de litigación que supone un proceso de carácter acusatorio pueden ser divididas en dos grandes temas: la litigación en juicios orales y la litigación en audiencias previas al juicio oral. El programa de capacitación abordará ambas modalidades.

El curso está destinado a jueces, fiscales, defensores y también se reservó un cupo para abogados litigantes.

Los facilitadores son Miguel Kessler y Oscar Díaz, ambos abogados con un extenso currículum en materia de litigación oral.

Fecha, horario y lugar: 27, 28 y 29 de Abril 2017. Horarios: 27/04 de 16 a 20 hs. / 28/04 de 08 a 12 hs. y de 15 a 19 hs. / 29/04 de 08.30 a 12.30 hs. Colegio de Abogados de Cipolletti sito en la calle Lavalle 175.

Programa

Audiencias Preliminares.

Construcción de teorías del caso (TC). La TC para la Investigación Preparatoria. La TC para la formulación de peticiones en las audiencias preliminares. La TC para el juicio. Formulación de Presentaciones y Alegatos. Ejercicios Prácticos. Simulación de audiencias de control de detención, formulación de cargos. Audiencia de prisión preventiva. Audiencias de ofrecimiento de prueba, acuerdos probatorios. (Duración 4 hs.).-

Técnicas de Litigación Oral.

Simulación de Exámenes Directos y Contraexamenes de testigos. Objeciones. Prueba material. Uso de declaraciones previas. Introducción de objetos y documentos. Exámen y contraexamen de peritos. Teoría general y ejercicios de simulación.

Técnicas de Litigación Oral.

Continuación de Prácticas de Exámenes Directos y Contraexamenes de testigos, peritos objeciones, uso de declaraciones previas e introducción de prueba material y documentos.

El Dr. Miguel Kessler es fiscal en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ex Agente Fiscal del Dpto. Judicial de San Martín. Ex Fiscal de Juicio y Flagrancia de la Unidad Funcional Nº 21. Ex-titular de la Unidad de Delitos en Flagrancia Nº 17. Capacitador por el Ministerio Publico Fiscal de la Pcia. de Bs. As., en técnicas de litigación para audiencias orales en etapas preliminares y juicio oral. Capacitador, docente e investigador.

El Dr. Oscar Norberto Díaz es fiscal Penal de la PBA. Decreto 888. Fiscal subrogante Penal, Contravencional y de Faltas n° 8 de CABA. Capacitador en Técnicas de Litigación Oral por la Pcia. De Bs. As. Docente y capacitador en otras áreas afines a la temática del curso.

