Río Negro busca más vuelos para conectar la provincia con los turistas

Capital Federal.- La ministra de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta, participó de la audiencia pública donde se debate la concesión de rutas de cabotaje e internacionales a nuevas compañías aéreas que comiencen a operar en el país en 2017. En este marco, tres empresas propusieron cubrir nuevas rutas que conecten la Patagonia con otros destinos.

La funcionaria participó de la audiencia pública donde cinco empresas aéreas, algunas de bajo costo (conocidas como low cost), realizaron presentaciones para comenzar a operar en el mercado local a partir del próximo año.

Las empresas privadas solicitaron permiso para cubrir rutas de cabotaje e internacionales en la audiencia que se desarrolló en el Teatro de La Ribera, del barrio porteño de La Boca. El encuentro es organizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En relación a las low cost, Arrieta consideró que “al reducir los costos de transporte, automáticamente la gente va sentirse incentivada a viajar y eso permitirá aumentar la cantidad de pasajeros, lo que generará beneficios inmediatos en todos los sectores relacionados al turismo”.

Según afirmó, las rutas aéreas necesitan de un volumen mínimo de pasajeros para sostenerse, pero hoy día existen rutas en la Patagonia que no lo tienen debido a que los precios actuales son muy elevados por la regulación existente. Por esta razón, sostuvo que “la caída de los precios aumentará automáticamente la demanda y permitirá el desarrollo de otras rutas que hoy no es posible cubrir”.

Un aspecto importante que el Gobierno planteó durante el debate es que existen localidades en la Patagonia que no tiene conexión aérea con otras ciudades del país, con la excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El eje de la problemática radica en que para conectar dos destinos patagónicos -y en muchos casos dentro de la misma provincia- es necesario hacerlo vía ciudad de Buenos Aires.

Las compañías que presentaron propuestas para entrar al mercado aéreo nacional son FB Líneas Aéreas (FlyBondi), American Jet, Andes Líneas Aéreas, Alas del Sur y Avian Líneas Aéreas. La única que ya realiza vuelos regulares de cabotaje es la firma Andes Líneas Aéreas, que solicitó cuatro rutas dentro del país y tres internacionales, a Lima (Perú), Santiago (Chile) y San Pablo (Brasil).

Las cuatro compañías restantes no realizan operaciones actualmente en el país, salvo American Jet que comercializa vuelos no regulares (charters) con base en Neuquén y otros en el norte del país, contratada por empresas mineras.

Por la provincia de Río Negro estuvieron presente el intendente de Viedma, José Luis Foulkes; el Jefe de Gabinete de San Carlos de Bariloche, Pablo Chamatrópulos; el secretario de Turismo de la misma ciudad, Marcos Barberis y el presidente de la Cámara de Turismo de Río Negro y de la Cámara de Turismo de la ciudad lacustre, Daniel García.