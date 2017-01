Río Negro cerró el 2016 con la extensión de un nuevo contrato hidrocarburífero

Viedma.- Se trata de la renegociación de la concesión de la empresa Medanito S.A. por el área Medianera, la cual fue aprobada por la Legislatura rionegrina a mediados del mes de diciembre.

El acuerdo fue discutido en audiencia pública en Catriel; un ámbito participativo habilitado por la ley que ordenó las renegociaciones y que es inédito en otras jurisdicciones provinciales.

La extensión por una década de la concesión del bloque Medianera se suma a otras 15 áreas que el Gobierno de Río Negro acordó con otras ocho empresas. “Es el 82% de la producción de petróleo actual y el 90% del gas que se extrae en la provincia, si añadimos las dos anteriores rondas de acuerdos alcanzados con las principales empresas del sector”, estimó el secretario de Estado de Energía, Sebastián Caldiero.

“Si bien Medanito poseía la concesión de otras dos áreas, sólo prorrogamos uno de los bloques porque en las otras no hubo acuerdo entre el plan de inversiones que propuso la empresa y lo que pretende la Provincia”.

El funcionario también aclaró que “en este caso se trata de un área madura que fue descubierta en 1962, la cual tiene una pequeña superficie y mucha actividad realizada en ella”. “Aún así, tenemos puestas nuestras expectativas en que sea exitoso un proyecto de recuperación secundaria que presentó la empresa para reactivar parte del yacimiento y hacer su aporte a las importantes reservas con las que ya cuenta Río Negro”, indicó.

En cuanto al impacto económico del contrato, Caldiero informó que “será del orden de los U$S70.000.000 para los diez años de la prórroga”. Incluyó aquí un bono de U$S7.200.000 (Bono Fijo más Aporte al Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional), del cual pagó la mitad, tal cual lo establecido contractualmente. El 14% de este valor se coparticipará en forma directa a todos los municipios de la Provincia. El resto se destinará a obras de infraestructura con fines económicos, urbanos y de saneamiento.

Por estos conceptos y contabilizando las tres renegociaciones que encabezó la Secretaría de Energía, ingresaron a las arcas provinciales y municipales más de U$S189.000.000 desde el 2015 a la fecha.

En cuanto a las inversiones reseñadas por Caldiero que forman parte de lo firmado con Medanito son de casi U$S23.000.000, con una cifra similar de costos operativos. En este sentido, puntualizó en la incidencia en el costo empresario de los desembolsos hacia los trabajadores, lo cual se estima que ronda el 40% a 45% en forma directa e indirecta. Sumado a ello, está la obligación legal de la normativa provincial que fijó la exigencia de cumplir con el 80% para el compre rionegrino y para la contratación de mano de obra.

En relación a la remediación ambiental, dio cuenta de cómo es el procedimiento de control y destacó que incluyó la participación activa tanto de la Secretaría de Hidrocarburos, como de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del DPA. Más allá de hacerse una identificación de los planes de remediación con tareas concretas valorizadas, aclaró que de ninguna manera lo que se explicitó en el contrato constituye un libre deuda ambiental. “Lo relevado no libera de responsabilidad a las empresas por otros pasivos no declarados o que no pudieron haber sido detectados en las inspecciones”, enfatizó.

Por otra parte, Caldiero recordó que hay otras dos empresas que están dentro del proceso de renegociación y con las cuales hasta el momento no ha habido un entendimiento. Se trata de Chevron y CIC, que poseen la concesión de cuatro áreas con una superficie de 280 Km2. “Esperamos que el 2017 arroje novedades en torno a estos contratos. En eso estamos trabajando. Porque es nuestra obligación desarrollar con responsabilidad y eficiencia la explotación sustentable de nuestro gas y petróleo; lo cual sabemos que redunda en mayores inversiones, más trabajo rionegrino y la posibilidad de obtener recursos para obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de todos”, destacó.

A su vez, señaló que lo que aquí se discute también es el aporte rionegrino en pos del tan ansiado autoabastecimiento energético, a través de un desarrollo sustentable de la industria hidrocarburífera.

íamos desde la Provincia. Ambas áreas fueron revertidas a la Provincia y serán operadas por la estatal EDHIPSA, tal cual sucedió en el 2015 con el área Loma Guadalosa, que era operada por Pluspetrol”, recordó.