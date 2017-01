Río Negro, Neuquén y la Nación ratificaron su compromiso con el saneamiento de los ríos de la región

Cipolletti.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó el compromiso de su Gobierno, del de la vecina provincia de Neuquén y de la Nación para realizar las medidas necesarias para el saneamiento de los ríos de la región. Destacó que la futura puesta en marcha de las plantas de tratamientos de líquidos cloacales en Choele Choel, y la ampliación de las existentes en General Roca, Cipolletti y Bariloche, entre otras, marcarán un verdadero cambio en la materia.

En tal sentido, el Mandatario rescató que los informes oficiales, realizados por prestigiosas instituciones en la materia, dan cuenta que no hay en los ríos de la región, presencia de hidrocarburos ni residuos de la actividad petrolera. No obstante, se reconoce que el principal problema en algunos sectores es el vertido de líquidos cloacales crudos sin tratamiento, para lo cual ya se está trabajando para dar respuestas en el corto y mediano plazo.

En diálogo con LU19, rescató que “toda la información que hay sobre la sanidad del río, los lugares donde está bien y donde está mal es pública y provista por el Departamento Provincial de Aguas, que siempre hace más de 20 años viene tomando las distintas mediciones con todos los protocolos de actuación; y los resultados fueron analizados dos prestigiosas instituciones como el CIATI y la Universidad Nacional del Comahue”.

En este aspecto, dejó en claro que la información que provee la provincia sobre el estado de los ríos es la más seria, responsable y transparente. “Así como decimos que en el río no hay contaminación que tenga que ver con la actividad hidrocarburífera o con derivados del gas y petróleo, sí se reconoce que producto de la ausencia de plantas de tratamiento de líquidos cloacales, hay ciertas zonas del río que presentan algún grado de contaminación”, sostuvo el Mandatario.

Agregó que “en este sentido, Río Negro, Neuquén y Nación están trabajando en la búsqueda de financiamiento para ejecutar las obras cloacales que están faltando, para que no vuelquen líquidos sin tratar al río y a partir de ahí mejorar su estado”.

Weretilneck recordó que “actualmente Cipolletti tira prácticamente la mitad de los líquidos cloacales de la ciudad sin tratamiento al río. Para revertir esta situación estamos previendo para junio aproximadamente el llamado a licitación para la obra final de la planta cloacal de esta ciudad. Se trata de las piletas para tratar el restante 50% y las cañerías impulsoras. Se están haciendo los últimos aprontes al pliego y el proyecto ejecutivo”, dijo.

Citó también la situación de la falta de capacidad de la planta de tratamiento es General Roca, siendo ésta otra obra incluida en el paquete de licitaciones a realizarse. En tanto, en el caso de Choele Choel, actualmente tira el 100% de líquidos crudos al río, pero actualmente se está ejecutando la obra de la planta de tratamiento de los líquidos, los cuales una vez tratados serán reutilizados para un plan de forestación. Esta se suman a otras plantas que ya se encuentran proyectadas en el marco del plan de obras públicas provinciales.

Lo propio sucede con la ampliación de la planta de San Carlos de Bariloche, cuya licitación se abrirá el 20 de febrero próximo, la cual cambiará sustancialmente la situación actual.

En este marco, el Gobernador Weretilneck destacó la importancia del encuentro realizado este jueves en Neuquén entre autoridades de esa provincia y de Río Negro para coordinar acciones, “porque el río debe tratarse en conjunto”, dijo.

“Dialogar con Neuquén es importante, porque el río no está impactado en Isla Jordán solamente por Cipolletti, sino también por Plottier y algunas ciudades de esa provincia. Por eso es tan importante el trabajo en conjunto entre las Provincias, Nación y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas”.

Respecto de la presentación de distintos recursos de Amparo sobre esta temática, Weretilneck consideró que “es positivo que la gente se preocupe por el río y el medio ambiente, porque es preocuparse por el futuro”.

“No obstante, está claro que en este aspecto la Provincia nunca ocultó información y ha tenido en claro lo que se debe hacer para sacar al río de la situación en la que está. Por ello hemos avanzado en conseguir el financiamiento para las obras y tener certezas de la salud del río. Descartar presencia de hidrocarburos es un punto importante, así como plantear una pauta de trabajo a partir de identificar el problema en las plantas cloacales”, manifestó finalmente.