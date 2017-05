Ruta 40: Extrema precaución por presencia de nieve sobre la calzada entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche

Viedma.- La Dirección Nacional de Vialidad, solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la ruta nacional Nº40, tramo El Bolsón – San Carlos de Bariloche, debido a la presencia de sectores con nieve sobre la calzada, principalmente en las zonas altas.

Vialidad Nacional solicita circular a baja velocidad, llevar las luces bajas encendidas y portación obligatoria de cadenas. Asimismo, verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven colocado el cinturón de seguridad.

Consejos para circular por calzadas afectadas por nieve/hielo:

– No exceder los 40 kilómetros por hora. Disminuir la velocidad al mínimo en curvas y en zonas de sombra.

– Evitar las maniobras y frenadas bruscas y utilizar la caja de cambios para disminuir la marcha en forma paulatina.

– Portar cadenas para los neumáticos.

– No sobrepasar al vehículo que lo antecede.

– Circular siempre con las luces bajas encendidas. No encandilar.

– Colocar líquido anticongelante en el circuito de agua.

– Evitar conducir en horario nocturno.

– No consumir alcohol ni psicofármacos antes ni durante la conducción para contrarrestar el frío.

– Planificar lugares de llegada para pernoctar, como así también detenerse cada 100 kilómetros o cada una hora para descansar.

– Llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven colocado el cinturón de seguridad