Sabatella fue eliminado de las PASO por la Junta Electoral del PJ

Viedma.- Con una decision de la Junta electoral, el Partido Justicialista clausuró cualquier posibilidad de que hayan eleciones internas (PASO) en la provincia para definir quienes serán los candidatos a diputados nacionales.

Mario Sabatella, claramente alineado al kirchnerismo, luego de una tarea que le demando varios meses, logro junto a un grupo de dirigentes conformar una lista de cara a las PASO que se realizaran el 13 de agosto, acompañado de la barilochense ex defensora del pueblo, Andrea Galaverna.

La decisión de la Junta Electoral partidaria, de acuerdo a lo que se supo fue, rechazar la lista porque no contaba con la cantidad mínima exigida de avales validos, por lo tanto inscribió en la Justicia electoral, solamente la lista que encabeza María Emilia Soria.

Ante esta decisión se desato un escándalo hacia adentro del PJ, el legislador Mario Sabatella anuncio su salida del bloque de legisladores del Frente para la Victoria. “No me dejan participar de las PASO, me voy del bloque del FpV de la Legislatura” anuncio en su perfil de facebook y luego le solicito al Presidente de la Legislatura Pedro Pesatti la apertura de un bloque unipersonal que se llamara “Fuerza nacional y popular”.

Ademas de Sabatella, en Viedma, el concejal Diego Santos, alineado con el legislador también se escindió del bloque de concejales del Frente para la Victoria de la capital provincial.