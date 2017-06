Sabatella se presento a la justicia para vindicarse ante acusación del gobernador Weretilneck

Viedma.- En el día de hoy el legislador provincial Mario Sabatella se apersonó en el juzgado.penal N 4 de esta ciudad, con el fin de presentar una acción vindicatoria, ante las duras acusaciones que efectuara el gobernador Weretilneck, quien dijo que fue uno de los promotores de los hechos violentos que ocurrieron en inmediaciones de la Legislatura provincial cuando se aprobó el Plan Castello.

De acuerdo a lo publicado por Sabatellka en redes sociales, califico a este día como muy triste para a justicia rionegrina, al respaldar al destituido juez Favio Igoldi, “un juez probo, independiente, que no temió nunca en avanzar en las causas más difíciles en donde estaba el poder político involucrado.

Sabatella dijo que fue “un orgullo para mi como votó mi compañero de bancada Alejo Ramos Mejía. Lamentable el voto de mis colegas representantes de los abogados de Viedma, los que se sometieron una vez más a los deseos del gobernador Weretilneck.” en referencia al voto de los integrantes del Consejo de la Magistratura que representaron al colegio de abogados de Viedma y que se inclinaron por la destitución y suspensión de Igoldi.

“En este día nefasto para la justicia me presenté en el juzgado penal 4 de Viedma, ejerciendo acción vindicatoria, en los términos del artículo 56 de la Constitución Provincial, con relación a las imputaciones que me efectuara el gobernador en forma falaz maliciosa, nefasta e infundada por los hechos acontecidos el día en que se votó el Plan Castello.” explicó.

Las razones que lo llevaron a tomar esta decision, tienen que ver con que “el gobernador, en sintonía con el gobierno nacional y con el sólo fin de poner una cortina de humo sobre el brutal ajuste y endeudamiento al que está sometiendo a los rionegrinos manifestó en el Diario Rio Negro, que quien escribe y otros dos compañeros de bancada, promovimos hechos de violencia en los alrededores de la legislatura provincial con el sólo fin de que se suspendiera la sesión, acusándonos junto a los gremialistas de ser instigadores de una tentativa de homicidio. Esta denuncia se suma a la situación planteada en torno a la instalación de una planta nuclear en nuestra costa atlántica, que además de ser por si rechazada por el pueblo, es otra maniobra para distraer a la población de las políticas que viene aplicando acatando las ordenes de Macri. Estoy a disposición del juez interviniente para que investigue todo lo que deba investigar.

Dijo que “cuando esta causa finalice voy a demandar civilmente a Weretilneck por daños y perjuicios causados con sus falsas imputaciones.”