Sartor Diputado. Clarin miente?

Viedma.- El matutino de mas importante del país, en una nota del día de la hoy sobre el armado electoral de Cambiemos, realiza un detallado análisis de la distribución de los lugares que definió la alianza oficialista, ubicando al ex legislador Daniel Sartor como el hombre que encabezara la lista en Río Negro.

La nota, autoría de Marcelo Helfgot confirma que “si no hay sorpresas de último momento, los candidatos que encabezarán las listas legislativas de Cambiemos en 21 de las 23 provincias ya tienen nombre y apellido.” “Sólo faltan develar las incógnitas en Buenos Aires y Corrientes. En el distrito más poblado, donde volverá a librarse “la madre de las batallas”, sigue sonando fuerte el ministro macrista Esteban Bullrich para ir al frente dela boleta a senador.”En la provincia gobernada con puño de hierro por el radical Ricardo Colombi, el nombre será ungido por el dedo del mandatario y los rumores apuntan por ahora a la reelección del diputado Gustavo Valdés.”

Avanza en la distribucin de espacios para cada fuerza politica que compone Cambiemos, “de acuerdo a un relevamiento de Clarín, con la venia de la Casa Rosada habrá radicales al frente de 16 provincias macristas puros en 5 y peronistas aliados en las dos restantes.” “El macrismo encabezará en provincia de Buenos Aires, Misiones, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego, aunque en el “fin del mundo” encontrará el desafío de otra lista que llevará a diputado al radical disidente Federico Sciurano.” “Por su parte, aliados macristas de origen peronista estarán primeros en las listas de senadores de San Luis (el ex gobernador Claudio Poggi, que rompió con el adolfismo) y de San Juan (con Roberto Basualdo, que se fue del massismo y va por la reelección).”

La novedad, para Río Negro, es que lo ubica al conocido operador político Daniel Sartor como primer candidato a Diputado Nacional. Sabido es que hoy se constituirá Cambiemos en la provincia, con la presencia del jefe de Gabinete de Nacion Marcos Peña, en la ciudad de Cipolletti.

La nota de Helfgot detalla los nombres de quienes encabezaran las listas, Córdoba. Héctor Baldassi (PRO), Santa Fe. Albord Cantard (UCR), Mendoza. Mario Abed (UCR), Tucumán. José Cano (UCR), Entre Ríos. Atilio Benedetti (UCR), Chaco. Aida Ayala (UCR), San Luis. Claudio Poggi (aliado PJ), San Juan. Roberto Basualdo (aliado PJ), La Rioja. Julio Martínez (UCR), Formosa. Luis Naidenoff (UCR), Jujuy. Mario Fiad (UCR),

Misiones. Humberto Schiavoni (PRO), Salta. Guillermo Durand Cornejo (PRO), Santiago del Estero. Emilio Rached (UCR), Catamarca. Eduardo Brizuela (UCR), Neuquén. David Schelereth (PRO), La Pampa. Francisco Torroba (UCR), Río Negro. Daniel Sartor (UCR), Santa Cruz. Eduardo Costa (UCR), Chubut. Gustavo Menna (UCR), Tierra del Fuego. Héctor Stefani (PRO).

Los dias por venir develaran si Sartor encabeza la lista de Diputados nacionales de Cambiemos o como popularizo el ex presidente Nestor Kirchner “Clarin miente”