Se firmó el contrato para instalar 1.700 sistemas de energía renovable en poblaciones rurales

Viedma.- Así lo hizo saber la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini, quien sostuvo que “la implementación de este programa le cambiará la vida a miles de familias que hoy no cuentan con algo tan básico como la iluminación en sus viviendas”.

La colocación de los equipos forma parte del proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), destinado a facilitar el acceso a sistemas de energía renovable a los habitantes de sectores que no cuentan con electricidad en sus viviendas.

Confini hizo saber que en las próximas semanas, en forma previa a las instalaciones, se ajustarán cuestiones de logística con el equipo provincial que luego tendrá a cargo la operación y mantenimiento, lo cual insumirá una fuerte inversión por parte del Gobierno Provincial.

“Apuntamos a que en Río Negro se equiparen las condiciones de acceso a los servicios básicos, con el convencimiento de que debemos crecer en todas las direcciones, no sólo llevando soluciones a los centros más poblados, sino también a nuestros vecinos que están en lugares alejados que necesitan una mano para continuar con su desarrollo”, añadió.

“Este es un proyecto con alto contenido social, por el cual ya se implementaron algunas experiencias en escuelas hace unos años, pero que en esta instancia llegará directamente a los pobladores en sus casas para mejorar su calidad de vida”, amplió Confini.

Trabajo conjunto

El PERMER es un programa con financiamiento nacional para la adquisición de módulos de generación eléctrica fotovoltaica que, en coordinación con el Gobierno de Río Negro, prevé para nuestra provincia la instalación de 1.700 unidades. La empresa adjudicada para ejecutar los trabajos es Argentina Solar Off-Grid Electric.

El proceso de adquisición de los módulos de generación fue licitado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación el año pasado. Además de Río Negro, se incluyó a otras siete provincias.

Cada uno de los módulos posee iluminación tipo LED para el interior de las viviendas, un tablero con su correspondiente llave térmica, gabinete para batería, entrada tipo USB para enchufar teléfonos celulares y un conector de 12V.

El año pasado, ante el avance del Estado Provincial en el mejoramiento de las redes eléctricas en parajes y sectores aislados de nuestra geografía, se creó dentro de la estructura orgánica de la empresa estatal Transcomahue el área de Generación Aislada. “Allí tenemos especialistas abocados al mantenimiento y operación de los generadores existentes en las comisiones de fomento, a las redes de distribución en baja tensión, a los sistemas de generación híbrida (eólica y solar) y ahora, tendrán a cargo los más de 1.700 equipos del PERMER”, concluyó Confini.