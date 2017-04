Se presentó el proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género

Viedma.- Los legisladores del Frente para la Victoria, Jorge Vallazza y Alejandro Marinao y sus pares del Frente Progresista Daniela Agostino y Jorge Ocampo, presentaron nuevamente el proyecto de Ley para declarar la Emergencia en Violencia de Género hasta el 31 de diciembre de 2018.

Con el objetivo de re instalar en tema y visibilizarlo en la agenda pública, el proyecto define la necesidad de priorizar la asignación de recursos del Estado para atender la problemática, y el desarrollo de políticas públicas concretas que aborden el tema de manera integral. Es una herramienta para que el gobierno optimice los recursos para el concreto funcionamiento de dispositivos y/o programas y la elaboración y ejecución de acciones para prevenir las múltiples formas de violencia contra las mujeres, de la cual los femicidios, son las más grave expresión.

Para Agostino es inadmisible que el oficialismo no haya acompañado esta iniciativa y que tengamos que insistir, en una provincia donde por ejemplo, no existen Centros de Atención Integral ni tampoco suficientes refugios para mujeres víctimas de violencia. La ejecución de las acciones se diluye por la falta de presupuestos, que no garantizan los principios de celeridad, sin tener en cuenta la situación de urgencia que enfrentan las víctimas.

El proyecto se propone cristalizar la lucha de diversas organizaciones de mujeres que han trabajado en la provincia en la presentación de diferentes iniciativas. Una de estas, se concretó en el proyecto (respaldado por un petitorio de 6500 firmas de ciudadanos y ciudadanas apoyando la declaración de emergencia), que fuera entregado al gobernador Alberto Weretilneck y al vicegobernador Pedro Pesatti en 2016.

El proyecto promueve la participación de representantes de las organizaciones de mujeres de la provincia de Río Negro en las instancias de discusión y planificación de políticas de género y dispone asimismo que los debates actuales deben atender los reclamos de estos colectivos sociales, académicas y sindicales, con el objetivo de integrar aspectos sustanciales promovidos desde las agendas de género desde estos espacios.

“La violencia de género, en sus múltiples formas y modalidades, requiere ineludiblemente un abordaje urgente, serio y multidisciplinario que dé cuenta de una firme convicción política de abordarlo en pos de su erradicación. Los intentos de subestimar la problemática, el retaceo de información en cuanto a la ejecución provincial de los recursos y una mirada anacrónica como la que aún contienen muchas normas y organismos, impulsan esta presentación que recepciona la lucha incansable de las mujeres de esta provincia”, expresó el legislador Jorge Vallazza.