Se puso en funcionamiento el tomógrafo público de Viedma que atenderá a toda la Zona Atlántica

Viedma.- En un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, quedó formalmente inaugurado hoy el tomógrafo del Hospital Artémides Zatti de la Capital provincial. El nuevo equipamiento permitirá hacer estudios de alta calidad y estará a disposición las 24 horas.

El tomógrafo, adquirido con fondos de la renegociación de los contratos de explotación hidrocarburífera, se suma al comprado para los nosocomios de San Carlos de Bariloche y General Roca, con una inversión total de más de $35.000.000.

Estuvieron presentes el vicegobernador Pedro Pesatti; el ministro de Salud, Fabián Zgaib; el secretario de Obras e Infraestructura, Alejandro Echarren; y el director del Hospital Zatti, José Luis Rovasio.

En la oportunidad, Weretilneck resaltó la importancia del nuevo equipamiento y expresó que “permitirá ahorrar dinero y tener mayor rapidez en el diagnóstico; no se arriesga la vida de los pacientes y los médicos podrán trabajar muchos más tranquilos”.

Asimismo, destacó que “con el nuevo equipo de Arco en C, el ecógrafo instalado el año pasado, los nuevos equipos de rayos y la digitalización de imágenes, el Hospital Zatti logra, en lo referente a diagnóstico por imágenes, estar al mismo nivel de las mejores clínicas privadas de Río Negro”.

Por último, el Mandatario remarcó que la puesta en funcionamiento significa “una jerarquización de la Salud Pública, un valor importante para todos los viedmenses y los habitantes de la región, que tendrán la posibilidad de tener la mejor tecnología para salvar su vida”.

Por su parte, el ministro de Salud, Fabián Zgaib, señaló que “esto forma parte de las decisiones políticas hemos tomado desde el Gobierno, de apostar a que la Salud Pública esté cada vez mejor. Esta inversión que se está haciendo en obras, equipamiento y recurso humano refleja el espíritu que se tiene en la Provincia”.

Zgaib aseguró que “para la Comarca y la región poder tener este sistema de imágenes último modelo es vital, además del ahorro que esto significa, es muy importante porque los hospitales que están alrededor como General Conesa, San Antonio Oeste y Sierra Grande, no van a tener que hacer más derivaciones al Alto Valle, ya que ahora Viedma cuenta con los elementos técnicos que se necesitan”.

“Viedma necesitaba un tomógrafo en el sistema público las 24 horas”

El director del Hospital, José Luis Rovasio, expresó que el tomógrafo “era una necesidad y un pedido de todos los profesionales del nosocomio y la comunidad de Viedma desde hace muchos años”.

“La ciudad necesitaba un tomógrafo en el sistema público que estuviera a disposición las 24 horas, que sea moderno y que permita hacer estudios de alta calidad”, subrayó.

Al respecto, sostuvo que “hasta hoy teníamos que enviar una parte de nuestros pacientes al sistema privado y trasladar otros hacia Cipolletti para realizar los estudios, lo cual era engorroso y difícil. Hoy tenemos un tomógrafo de última generación con alta calidad ubicado a tres metros de la Guardia para que cuando el paciente ingrese lo podamos estudiar rápidamente como corresponde, las 24 horas del día”.

Por otra parte, el Director remarcó que con el nuevo equipamiento se podrá absorber la demanda de la zona sanitaria. “Los hospitales de San Antonio, Sierra Grande, Valcheta, General Conesa y Guardia Mitre también necesitan tomografías que se estaban enviando al sector privado y que a partir de ahora se realizarán en el Hospital de Viedma”, aseguró.

Coincidiendo con el Gobernador, indicó que significa un ahorro en costo y comentó que “antes gastábamos, entre el hospital y el Ministerio, más de $150.000 mensuales, solamente en estudios tomográficos. Esa suma a partir de ahora se ahorra, lo que contribuirá de manera significativa a lograr que toda la población de la zona y los habitantes de Río Negro estén cubiertos como corresponde, sobre todo para lo que es emergencias y urgencias”.

Finalmente, destacó la jerarquización que alcanza el Zatti y manifestó que “ha crecido de una manera insospechada gracias al apoyo de esta gestión de Gobierno y el trabajo del Ministerio de Salud que ha brindado todo el acompañamiento necesario para que el nosocomio se transforme en uno de referencia en la Provincia”.

“Hoy el Hospital Zatti está a la altura de todos los hospitales grandes como el de Roca, Cipolletti y Bariloche, y es el gestor de salud más importante de la Zona Atlántica, más que cualquier privado. La disponibilidad de prestaciones que tiene este hospital no se compara con ningún otro que haya en el privado. Se ha incorporado mucha tecnología, se están realizando obras de mejoramiento edilicios para que haya más espacios. El hospital está creciendo día a día”, concluyó Rovasio.