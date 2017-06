Serios destrozos y robo de elementos en la Delegación de Desarrollo Social en Roca tras ocupación

General Roca.- Serios destrozos en las instalaciones y el robo de mobiliario y otros elementos, tanto de la dependencia como de los propios trabajadores, fue el resultado de la ocupación de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social en General Roca.

La sede fue ocupada por la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), generando además la paralización de las actividades del organismo público por casi un mes.

La situación fue denunciada por el propio ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, quien dio cuenta del faltante de equipos informáticos con valiosa información, mobiliarios y distintos elementos de la Delegación, así como la destrucción de paredes e instalaciones, la pintada de paredes y otras cuestiones que demandarán un importante gasto al erario público provincial. Se constató la falta además de colchones, alimentos y bienes personales de los trabajadores.

No obstante, el funcionario provincial lamentó además de los daños y gastos económicos, que la toma del edificio por parte de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL) significó la parálisis total de este organismo provincial durante un mes, “impidiendo el normal trabajo y la asistencia a las familias de General Roca y la región que necesitan del acompañamiento del Estado”. “Parece mentira que aduciendo la supuesta necesidad de ayuda, impidan que otros vecinos puedan acceder a la contención que necesitan”, dijo Galli.

Agregó que “no quedan dudas que esto fue una acción política disfrazada detrás de un supuesto reclamo social. El líder de ODEL es uno de los socios políticos de Rodolfo Aguiar y ATE, y prueba de ello es su activa participación en la agresión a policías ocurrida días atrás en Viedma frente a la Legislatura. Mientras Báez sigue prófugo, su grupo siguió ocupando y destruyendo nuestras oficinas”.

“Esto no tiene nada que ver con necesidades sociales. Tiene un único fin que es evitar el funcionamiento del sistema de asistencia a las familias de la región con necesidades. Cada pedido realizado por la Organización de Desocupados en Lucha por los caminos que corresponde han sido atendidos y han recibido la asistencia requerida y comprometida por el Ministerio. Ahora, cuando los pedidos no son a través de los mecanismos naturales y encima pretenden lograr lo que quieren mediante el uso de la fuerza y la destrucción, es imposible que se pueda avanzar en soluciones”, dijo.

El Ministro agregó que “esto no es más que un acto vandálico teñido de cuestiones políticas, y jamás cederemos ante la extorsión, sea cual sea el método utilizado. Denunciamos esta situación y avanzaremos hasta las últimas consecuencias”.

Por otra parte, Galli lamentó la poca respuesta obtenida de parte de la Justicia, que no tomó la debida intervención para normalizar la situación tras la toma del edificio por un mes. Citó al juez Maximiliano Camarda y al Fiscal Ricardo Romero, ya que desde el Ministerio se realizaron distintas denuncias durante la ocupación y nunca accionaron para descomprimir el conflicto. “Espero que a partir de estas denuncias actúen en consecuencia”, indicó finalmente.