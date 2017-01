Sierra Grande: La CGT Zona Atlántica salió en defensa de los dirigentes gremiales despedidos por MCC

Viedma.- La CGT Zona Atlántica hizo suyo el reclamo por la reincorporación de los dirigentes gremiales de AOMA que fueron despedidos por los empresarios chinos, que ademas están siendo compelidos por el gobierno a que pongan en marcha la explotación y demás partes del proceso del hierro o evaluará retirarles la concesión. Compartimos la expresión del Secretario General Gabriel Garnica (Comercio) y el adjunto Oscar Zapata (UPCN),.“En virtud de los gravísimos hechos acaecidos en la Mina de Sierra Grande MCC, en donde los “empresarios” de origen Chino, han tomado la desafortunada decisión de enviar los telegramas de despido a los integrantes de la Comisión Directiva, de la Seccional A.O.M.A en dicha localidad, la cual está integrada por trabajadores de la propia mina y son habitantes de Sierra Grande, que hoy corre el riesgo de la decisión especuladora y ambiciosa de los empresarios, de cerrar sus puertas tal cual fuera en la década del noventa, donde dejaron a una Ciudad pujante y en progreso, en forma de pueblo fantasma, desarmando familias enteras, dejando sin posibilidades a muchos niños de aquel entonces a contar con la compañía de sus padres, los cuales tuvieron que emigrar a otros lugares dejando a sus esposas e hijos en las más crueles de las orfandades, esto lo quieren repetir hoy estos inescrupulosos pseudo empresarios.

Hoy la Confederación General del Trabajo regional Zona Atlántica, no permitirá que esto se repita y menos va a tolerar que estos foráneos, tomen con liviandad y arbitrariedad las Leyes Argentinas, por caso la 23.551, la cual protege a los trabajadores electos, para representar los derechos colectivos e individuales de los trabajadores, esa Ley, en sus artículos 47,48,49,50 y 51, garantiza inmunidad sindical a dichos trabajadores, por lo que exigimos en forma inmediata la intervención de los Organismos de control, por caso MTESS de la Nación y la Secretaria de estado de Trabajo de la Provincia de Rio Negro, para que en plazo perentorio e improrrogable de 24:00 hs, notifique a la parte empleadora de que desista de dichos telegramas, y retome el camino del dialogo.

Si la Empresa de origen chino no respeta las Leyes Argentinas, que regrese a su Pais y allí haga lo que le permitan, hoy por hoy pisan suelo Argentino, y las Leyes laborales y conquistas del Movimiento Obrero, no tienen negociaciones a la baja.

En caso de no observar en los tiempos impuestos, la CGT ZA acompañara todas las medidas que los trabajadores en sus legítimas asambleas determinen.

Cese inmediato de despidos, restitución a sus lugares de trabajo y con todas las garantías sindicales a la comisión de AOMA Sierra Grande.