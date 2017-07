Estado de las rutas: Precaucion en zona cordillerana por nieve en las calzadas

Viedma.- La Dirección Nacional de Vialidad, solicita a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la ruta nacional Nº40, entre El Bolsón – Villa Mascardi, debido a la presencia de sectores con nieve sobre la calzada. Es obligatorio la portación de cadenas para transitar por la zona.

Equipos viales se encuentran en el recorrido realizando tareas de despeje para garantizar la transitabilidad a todo tipo de vehículos. Circular a baja velocidad y evitar realizar maniobras de adelantamiento.

Vialidad Nacional solicita circular con las luces bajas encendida y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

Consejos para circular por calzadas afectadas por nieve/hielo:

– No exceder los 40 kilómetros por hora. Disminuir la velocidad al mínimo en curvas y en zonas de sombra.

– Evitar las maniobras y frenadas bruscas y utilizar la caja de cambios para disminuir la marcha en forma paulatina.

– Portar cadenas para los neumáticos.

– No sobrepasar al vehículo que lo antecede.

– Circular siempre con las luces bajas encendidas. No encandilar.

– Colocar líquido anticongelante en el circuito de agua.

– Evitar conducir en horario nocturno.

– No consumir alcohol ni psicofármacos antes ni durante la conducción para contrarrestar el frío.

– Planificar lugares de llegada para pernoctar, como así también detenerse cada 100 kilómetros o cada una hora para descansar.

– Llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven colocado el cinturón de seguridad