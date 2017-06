Trabajo respaldó la inclusión de mujeres en la obra pública

Viedma.- Se trata de un proyecto de ordenanza mediante el cual se incluye obligatoriamente a mujeres en todas las obras públicas que se desarrollen en el ejido urbano de Viedma.

La Secretaría de Estado Trabajo de Río Negro, encabezada por Lucas Pica, mostró respaldo de la iniciativa del gremio de la construcción. En este sentido, la coordinadora de Género y Empleo, Belén Scalesa expresó que “me entusiasma porque desde el área venimos promoviendo políticas de inclusión. Si bien la Secretaría de Trabajo no genera puestos de empleo, tenemos la obligación de proponer el diálogo para que estas situaciones tengan cabida en el mercado laboral. Y en esto venimos haciendo todo un recorrido que tiene que ver con sentarnos con los sindicatos y las Cámaras empresarias que son quienes después toman a los trabajadores”.

Al respecto, se refirió a la Comisión Tripartita que se pondrá en marcha el 22 de junio “para que estas demandas puedan canalizarse y mediante el consenso podamos hacer realidad la inclusión de la mujer en el mercado laboral para que la salida de la informalidad sea un hecho en el mediano y largo plazo”.

En relación a la aplicación de la futura ordenanza, consideró que la Secretaría de Trabajo “va a tener un rol importantísimo en eliminar las barreras culturales que existen, sobre todo en empleadores, para tomar mujeres trabajadoras” y agregó que “una vez vigente la norma, aplicarla y sancionar a quienes no la cumplan”.

Asimismo, explicó que la Secretaría desarrollará su rol de “policía del Trabajo mediante este elemento legal que nos posiciona en lo que se refiere al trabajo inspectivo. Estamos convencidas de que no va a haber inclusión laboral sin un trabajo cultural previo que permita reivindicar las cualidades que tienen las mujeres a la hora del trabajo”.

Por último, la funcionaria manifestó que desde el área a su cargo, “se va a traccionar para la proyección provincial de esta iniciativa, para que ciertamente contemos con las herramientas legales para regular el mercado del trabajo y hacer más pequeñas las desigualdades que existen en el mundo del trabajo en general y sobre todo en actividades económicas que han sido históricamente masculinas”.