Una docente es la elegida de Juntos para las próximas elecciones a Intendente en Maquinchao

Maquinchao.- Juntos Somos Río Negro presentó a Silvina Elena Frías como la candidata para completar el mandato hasta el 2019 del fallecido intendente Marcos Pérez. “Me siento orgullosa de representar a Juntos y espero estar a la altura de todos los proyectos que tenía Marcos, los vamos a llevar adelante”.

Frías se mostró convencida que el espacio crece cada día más y espera que se vea reflejado en las urnas. “Vamos a continuar visitando los barrios, dialogar con la gente, con las instituciones y acercar y compartir los proyectos”, aseguró a Línea Sur Noticias.

En cuanto al interinato que lleva adelante Luis Lefiú prefirió no emitir opinión: “Vamos a hablar de las cosas positivas, de las cosas buenas, que somos nosotros. Que yo me presente cómo candidata tiene que ver sólo por la ausencia de Marcos, de otra manera no hubiese pasado, soy una maestra de toda la vida e hice política siempre pero sólo accedí a esto por cómo se dieron las circunstancias”.

Por su parte el Gobernador Weretilneck resaltó que es un momento difícil tener que estar decidiendo un candidato a luego de la pérdida de Marcos, pero la verdad que “Maquinchao tiene derecho y nosotros la obligación de elegir un candidato, y se decidió que Silvina Frías que trabajaba desde hace muchos años con Marcos sea nuestra candidata”.

Fuente: Linea Sur Noticias