Videoconferencia abierta sobre Falso Síndrome de Alienación Parental en la Justicia

Viedma.- La Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Río Negro, convoca a participar de la Jornada de capacitación sobre “Falso Síndrome de Alienación Parental en la Justicia”, que se organiza en forma conjunta con la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).

La mencionada actividad se llevará a cabo el día 30 de Junio del corriente, de 16 a 20 en forma presencial en la ciudad de Viedma y se retransmitirá en Bariloche a través del sistema de videoconferencia en instalaciones del auditorio “José Luis Pefaure”

La disertante será Virginia Berlinerblau Conte, médica forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es médica especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil y en Medicina Legal. Recibida de médica en 1986 en la Universidad de Buenos Aires. Además ex residente y ex Jefa de Residentes del Servicio de Psicopatología Infanto Juvenil del Hospital R. Gutiérrez (1997 a 1992). Ex supervisora ad honorem del Hospital Gutiérrez y del Servicio de Pediatría del Hospital Tornú. Ingresó al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional como Psiquiatra Infanto Juvenil en 1993. Perito Médico Forense de la Justicia Nacional desde 1999, convalidado por concurso y oposición desde 2005 y a la fecha (2016). Directora del Seminario Taller de Posgrado “Abuso Sexual Infantil desde la perspectiva Médico Forense”, Facultad de Derecho, UBA, 2000, /2001/2005/2010/2014/2016. Directora del curso ¨Ocultas a plena luz¨ en Poder Judicial de la Ciudad (2015). Ha sido docente invitada en numerosos cursos universitarios de posgrado e instituciones sobre violencia, maltrato y abuso sexual infantil.

Las inscripciones on line se reciben hasta el jueves 29 de Junio a través del link https://goo.gl/forms/ryl7ndJwl0w8XBD92 Quienes deseen mayor información pueden recabarla en escuelabari@jusrionegro.gov.ar

Esta capacitación está destinada a operadores con intervención en el abordaje de niñas y niños en investigaciones judiciales por agresiones sexuales, peritos, empleados judiciales, jueces, fiscales, psicólogos, médicos, asistentes sociales. Cabe señalar que además está abierta la participación a todas aquellas personas interesadas en la temática.

Esta conferencia abordará las falacias que encubre al “Síndrome de Alienación Parental en la Justicia-SAP-. Cabe consignar que el SAP aplica en casos de divorcios contenciosos y en litigio por las tenencias de los hijos e hijas, en que, por ejemplo, se ordena la revinculación con progenitores denunciados por sus ex- parejas por incesto, abusos y/o violencia. Esta teoría no solo apunta a la vinculación forzada, sino también a la pérdida de la custodia.