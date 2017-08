Viedma: Avanza el Proyecto de Consorcios Parcelarios. Hay 800 lotes a la espera de ser vendidos

Viedma.- La Concejala del bloque del Frente para la Victoria, Silbana Cullumilla, se reunió nuevamente este jueves con desarrolladores inmobiliarios y titulares del gremio UOCRA de Viedma.

El Proyecto, que lleva adelante la edil viedmense, y que tiene como eje principal la reducción de la medidas de los lotes (de 1800 metros cuadrados a 600 y 900 metros cuadrados) se encuentra en la Comisión Mixta del Concejo Deliberante, desde donde esperan se envía de manera urgente al PEM y a los distintos colegios que forman parte de aquella para el correspondiente análisis.

Respecto a la normativa actual que regula el Régimen de Consorcios Parcelarios para la ciudad de Viedma, los desarrolladores expresaron que las medidas que se exigen actualmente (1800 metros cuadrados) son exageradamente grandes y son condiciones únicas en el país con dimensiones en este tipo de lotes. “La normativa actual no nos permite seguir trabajando, y nuestra idea siempre fue generar lotes accesibles, pero hoy no hacemos pie y se nos hace imposible vender barato”.

Por su parte, Cullumilla declaró que la situación en Viedma es asfixiante para miles de familias que aún no pueden acceder a su casa propia, y que la situación se agrava aún más si uno mira el precio actual de los alquileres y los conflictos que se han derivado por la falta de lotes en el casco urbano”. Y que de aprobarse el nuevo Proyecto, saldrían a la venta unos 800 lotes que están a la espera y que rondarían los 250.00 y 350.000 pesos. “Necesitamos trabajar de manera urgente para el desarrollo de Viedma, pensar en el acceso a la vivienda y en la reactivación de la economía local”.

Finalmente Cullumilla también mantuvo un encuentro con los titulares del gremio UOCRA de Viedma, quienes expresaron su preocupación por la grave situación que vive el trabajador de la construcción en la actualidad, derivado fundamentalmente de la paralización de la obra pública. En este sentido, Damián Miller brindó apoyo al Proyecto que beneficiría y daría empleo a un importante número de trabajadores del sector.