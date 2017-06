Viedma: Charla sobre la “Continuidad de los Juicios por Crímenes por Lesa Humanidad” en el C.A.Mu

Viedma.- Mañana, viernes 9 de junio, a partir de las 9, se llevará a cabo una charla sobre la Continuidad de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad en el Centro de Atención Municipal (C.A.Mu), ubicado en calle Maizani, entre Vargas y Baltar.

En esta oportunidad, estarán presentes Celia Alicia Galeano y Fabián Gaitan de “HIJOS La Matanza”, querellantes en las causas de crímenes de lesa humanidad cometidos en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio de San Justo en Buenos Aires; y Ex brigada de Investigaciones de Lanús, “El Infierno”.

Además, también estará presente Adriana Metz, hija de los detenidos-desaparecidos Raúl Metz y Graciela Romero, y hermana del bebe “apropiado” que nació en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca el 17/04/1977.

A su vez, Alberto Epstein, de la “Asociación de Ex Presos Políticos de Río Negro” hablará sobre “Los derechos humanos y los desafíos en la actualidad”.

Esta actividad es organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Viedma, dependiente de la Secretaria de Desarrollo Humano, de manera conjunta con la Asociación de Ex Presos Políticos de Río Negro.