Viedma: Concejal Cullumilla se hace eco de propuesta de desarrolladores inmobiliarios

Viedma.- A raíz de la propuesta formulada por varios emprendedores y desarrolladores inmobiliarios de la ciudad de Viedma, quienes se encuentran llevando adelante varios emprendimientos fuera del radio urbano de la ciudad, la concejala Silbana Cullumilla se ha abocado al conocimiento y tratamiento de la temática planteada.

Así, la edil ha tomado conocimiento por parte de estos desarrolladores de que la actual normativa que reglamenta el Decreto de consorcios parcelarios contiene requerimientos en excesos que llevan a que los terrenos tenga un alto valor de mercado, haciendo muy alto el precio para la media ciudadana.

En especial, han planteado que la actual normativa exige lotes de mas de 1.800 mt2 y si bien permite la construcción de 2 viviendas por terreno, no se permite la subdivisión jurídica, generando desaprovechamiento de terreno.

Esto lleva a que la ecuación económica de valor tierra + valor de servicios + aprovechamiento de la tierra + impuestos de ley, de un valor final muy alto para estos terrenos, haciendo muy dificultoso su comercialización local pese a la demanda que estos espacios tienen.

Es por eso que los planteos primarios han sido orientados en reducir la medida mínima exigida como lote, de 1800 mts a 900 mt2, lo cual incluso genera un lote muy amplio; y que se permita la subdivisión de los lotes ya aprobados de 1800 mts2. Estas cuestiones, sumadas a otras sugerencias relacionados (medida de retiros, linderos, etc), permitirá en palabras de los desarrolladores un mejor precio accesible para la población local.

Al respecto, Cullumilla manifestó “Desde nuestra labor parlamentaria vemos con sumo interés estas propuestas como motores de crecimiento y accesibilidad a la tierra por parte de la población viedmense. No solo el acceso a los terrenos sería mas viable sino que también pensamos en los trabajos satélites que estos avances llevarían a la sociedad (trabajo de construcción, jardinería, etc.)”

Asimismo, y esto es importante resaltarlo, se mantendría estos movimientos económicos en el marco de la legalidad, evitando situaciones por fuera de la normativa legal que muchas veces lleva esta decreto actual. Recordemos situaciones que se han vivido en el ultimo tiempo que terminan en tribunales.

Es por ello que el día Jueves 29 a las 9.00hs en el Concejo Deliberante con todos los interesados se realizara una reunión para tratar de llevar adelante una nueva normativa que flexibilice los requerimientos para cumplir con el objetivo de acceso a la tierra dentro del marco de legalidad en el cual a sido convocada la Subsecretaria de Planificación y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Viedma, María Lucrecia Yunes.

Finalmente, hay que señalar que la normativa esta en discordancia con otros focos urbanos de la provincia (Roca, Cipolletti y Bariloche), donde las medidas exigidas son menores.