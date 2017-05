Viedma: Concejal Santos en contra del Plan Castello, “es la otra cara de la moneda de los contratos petroleros”

Viedma.- Esta mañana en nuestra ciudad Capital se expondrá sobre el denominado “Plan de infraestructura Edgardo Castello”. Pero sabemos a ciencia cierta qué significa, en que nos compromete. Sabemos que concierne una deuda del tal magnitud que no sólo compromete a la gestión actual sino que compromete de manera preocupante a las futuras gestiones.

Además, lamentablemente, conocemos lo que no se hizo con la renegociación de contratos petroleros, sabíamos como sabemos ahora, que no se proponían planes de inversión serios. Weretilneck dijo en ese momento que era necesario contar con ese dinero para generar obra pública para todos los municipios y lo mismo esta diciendo ahora para que se le autorice el pedido de deuda que además es en dólares pero no explica con que acreedores externos. A esto hay que sumarle que aún no están pactados los intereses y que la jurisdicción del tribunal que arbitraría en caso de conflicto seria seguramente uno internacional, dejándonos en total desprotección jurídica como ha pasado con el Juez Griesa en el caso de los fondos buitres.

Otro punto no menor es que se advierte que las garantías del endeudamiento, corresponden a los fondos, coparticipación, regalías y activos de la Provincia de Río Negro, es decir que estamos poniendo en juego nuestros recursos naturales.

El panorama no es alentador, la situación financiera de la provincia es de total fragilidad, por lo cual esto requeriría un plan estratégico de reorganización de la economía provincial, buscando un equilibrio en lo estructural planificando previamente las inversiones necesarias tanto de producción como de saneamiento de recursos naturales y también de infraestructura para cada región o municipio, para luego si, realizar y buscar la mejor política de crédito público que necesariamente debería estar coordinada con el gobierno nacional.

Consideramos que el gobierno debería abrirse a un debate y favorecer en este tema la participación ciudadana para obtener un verdadero plan estratégico para la provincia.