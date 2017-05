Viedma: El Consejo de la Mujer firmó convenio con el Ministerio de Desarrollo Social

Viedma.- Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro y del Consejo Municipal de la Mujer, se reunieron para delinear acciones de trabajo y avanzar en el abordaje de políticas de género.

La reunión tuvo como objetivo analizar estadísticas de la problemática en la ciudad y acordar a través de convenios el acompañamiento permanente de la provincia para con la comuna local y dar respuesta inmediata a situaciones que involucre la vulneración de cualquier tipo de derecho hacia las mujeres.

En este sentido, los funcionarios remarcaron la necesidad de trabajar de manera articulada en políticas de género, a través de una tarea territorial con las juntas vecinales y organizaciones de la comunidad, para llevar adelante campañas de prevención y promoción sobre la temática.

Además, se establecieron pautas para fortalecer el desarrollo de mecanismos que permitan la agilización de distintos tipos de iniciativas y permitan descomprimir la sobrecarga de situaciones que el Consejo Provincial de la Mujer afronta cotidianamente.

Cabe destacar que el Municipio de Viedma no está dando cumplimiento a la ordenanza 7756/16 que declara la emergencia por violencia hacia las mujeres en la ciudad, aprobada en junio del año pasado, por lo tanto no dispone de partidas presupuestarias para ejecutar proyectos preventivos y carece de recursos para realizar actividades que optimicen la asistencia de las víctimas.

En el encuentro estuvieron presentes, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Daniel Badié, la subsecretaria del Consejo Provincial de la Mujer, Laura Azanza, la directora de Emergencia y Capacitación, Norma Gómez, y la presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Jimena Pesquero Bordón.

En este sentido, Badié sostuvo que “vamos a continuar acompañando desde el Ministerio de Desarrollo Social como se hizo hasta ahora con aportes destinados a la prevención de situaciones que involucren a familias sobre todo a niños, niñas y adolescentes, ya que no tener presupuesto genera una gran limitación para concretar acciones”.

Según explicaron los funcionarios, la Provincia de Río Negro ha destinado desde julio de 2016 hasta la fecha más de $1.000.000 en atención directa a mujeres en situación de violencia, destacando asistencia y seguimiento entre demanda espontánea y denunciada, un total de 960 casos.

Por su parte, Azanza sostuvo que “en San Carlos de Bariloche, siendo la ciudad con mayor número de casos atendidos, de denuncias y seguimiento, las ayudas económicas son gestionadas desde la órbita municipal en conjunto con la provincia y hoy cuenta con dos hogares de protección para mujeres y sus hijos, uno financiado por la comuna local y otro por el Consejo Provincial.

“La no puesta en marcha del accionar de la comuna local perjudica el trabajo en territorio por lo que debemos acordar como intervenimos y aunamos esfuerzos para trabajar de la mejor manera”, aseguró.

Pesquero Bordón afirmó que “la planificación de capacitaciones en distintos barrios de la ciudad de Viedma favorece el desarrollo de la autonomía de la mujeres que es la mejor forma de prevención de distintos tipos de violencia, según lo especifica el nuevo código civil y comercial”.

De igual manera, Gómez explicó que “desde la Provincia se están trabajando en varios ejes, no sólo en esta temática sino en distintas cuestiones sociales y que necesariamente requieren el apoyo y la participación de los municipios”.

“Considero que es fundamental seguir trabajando en talleres que tiendan a revalorizar la capacidad de cada una de las mujeres, capacitar en distintos oficios, convocar a encuentros interbarriales, y jornadas de divulgación de derechos”

“Próximamente realizaremos nuevas reuniones para rubricar los convenios de cooperación y organizarnos para planificar propuestas con roles determinados y bajarlo a territorio”, finalizó.