Viedma: Enfermeros del hospital Zatti reclaman un trato igualitario y repudiaron a técnicos y profesionales

Viedma.- Por medio de la presente los Enfermeros Unidos H.A.Z queremos declarar nuestro profundo asombro, descontento y repudio a la nota elevada al Sr. Ministro de Salud de la Provincia por los “Representantes de la A.T. P del Hospital Artémides Zatti”.

Citamos el articulo 14 de la Constitución Nacional al cual los representantes de la asociación hacen referencia de inequidad.

“Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”

Si bien no se explicita en la mencionada nota, la amplitud de dicho artículo, cual es el principio aludido para considerar “inequidad” respecto a Enfermería, puede observarse una intención maliciosa que solo perjudica la buena fé y compañerismo.

Si hablamos de inequidad creemos que también deberían referirse a todas las condiciones en las que somos tratados de manera desigual tanto en las remuneraciones, espacios físicos, descansos, comedores, el incumplimiento de la jornada laboral, como los beneficios pos guardias. otro ejemplo, “REDUCCION HORARIA DE SU JORNADA LABORAL”, ya sea su situación de revista Part- time _ full- time, regulada por ellos mismos, suspensión de actividades cuando así lo consideran, según su criterio quedando los usuarios a la deriva, y muchas situaciones mas, que serian muy extensas de enumerar.

Evidentemente tampoco observaron que el pago de guardias los fines de semana también es “inequitativo” en desmedro de la labor del personal de enfermería, pero esas “inequidades” parecen no ser observadas por dichos representantes. Los Enfermeros que acompañamos este comunicado consideramos que ya son demasiadas las situaciones de privilegio para con los “Profesionales” y Técnicos del H.A.Z.

Vemos un claro sesgo materialista en la nota presentada, reclamando una pseudo inequidad, sin embargo no se observa ninguna propuesta de mejora en cuanto al servicio que prestan.

Los Enfermeros que acompañamos este comunicado creemos que si su reclamo lo consideran “justo” lo hagan saber en el lugar que corresponde como profesionales, sin perjudicar ni menospreciar las tareas de Enfermería.

Lamentamos profundamente este tipo de actitudes que lo único que logran es generar un ambiente de discordia entre compañeros de trabajo, además de demostrar el ninguneo hacia los Enfermeros en una clara actitud de soberbia comparando las profesiones

Desde ya repudiamos esta actitud y solicitamos a “representantes” y quienes se consideren representados por estas personas se abstengan de realizar este tipo de prácticas maliciosas y se retracten de la nota inferida por ser considerada por nosotros ofensiva y discriminatoria.