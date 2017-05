Viedma: Presentaron el Plan Castello

Viedma.- “La provincia está ante una oportunidad histórica para su desarrollo económico y para fortalecer la integración”, manifestó Alejandro Palmieri, presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro (JSRN), durante la presentación, en Viedma, del Plan Castello. El encuentro se realizó en el salón de la Asociación de Empleados de Comercio de la capital provincial, y participaron unas 100 personas. Otro representante del bloque oficialista durante la exposición fue Rodolfo “Rody” Cufré, quien al término de la charla comentó que “creemos que es un plan que excede los posicionamientos políticos”.

Asistieron autoridades municipales, como la intendenta Alejandra Mas de Conesa (FPV), el intendente de Guardia Mitre, Angel Zingoni (UCR), el comisionado de San Javier , Javier Garavaglia (FPV), y las concejales de Viedma Silvana Cullumilla y Evelyn Rousiot, ambas del FPV.

Por el lado del Poder Ejecutivo, fueron protagonistas de la presentación el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, el ministro de Economía, Isaías Kremer, la ministra de Turismo, Silvina Arrieta, el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli, y el secretario de Obras Públicas, Alejandro Echarren.

En representación del Legislativo concurrieron los miembros del bloque de JSRN Facundo López, Rodolfo Cufré, Graciela Valdebenito, Norma Coronel, Elsa Inchassendague, Roxana Fernández, Leandro Tozzi, Silvana Larralde, y Adrián Casadei, y el Legislador Raúl Martínez por el FPV.

“No hay que demonizar el uso del crédito, no es una mala palabra. Hay muchas provincias que acceden a estos préstamos”, señaló Palmieri, quien explico cómo Río Negro tiene ventajas comparativas con otras jurisdicciones a la hora de ser calificada por los tomadores de bonos, debido a que, al tener regalías en dólares “tenemos un ingreso significativo y la posibilidad de ‘calzar’ los compromisos con ingresos en dólares ante una posible variación en el tipo de cambio. Y esto no es menor”.

Se hizo un repaso general de las obras proyectadas que demandarán una inversión de 580 millones de dólares y se analizaron en detalle los proyectos para Viedma y el Valle Inferior.

“Es un programa ambicioso y extenso, de obras e inversiones estratégicas orientadas a fortalecer la potencialidad del territorio”, explicó Palmieri, quien remarcó que “un plan de esta magnitud no puede ser financiado con un presupuesto normal, ni ser planteado dentro de un presupuesto nacional”.

En cuanto al contexto económico, señaló que “hoy se está aprovechando la vuelta del país a tener acceso a los mercados internacionales de crédito y Río Negro está en condiciones de encarar una operación de estas características. Digo condiciones porque los últimos años la provincia ha llevado adelante un proceso de desendeudamiento muy profundo”.

Por su parte, Cufré, uno de los anfitriones, indicó que “la idea con estas presentaciones del plan Castello, es que la sociedad se involucre, cuestione y consulte, porque creemos que es un plan que excede posicionamientos políticos y que representa la posibilidad de desarrollo para la provincia”. Y remató diciendo: “Queremos que todos se sientan involucrados y lograr el mayor consenso”.