Visita de las defensorías a Fernández Oro

Cipolletti.- La defensora pública, Ángela Hernández, atenderá el próximo 31 de mayo, en el Juzgado de Paz de Fernández Oro, ubicado en San Martín 253.La actividad se realiza en el marco del Programa de Defensa Territorial que se está desarrollando desde mediados del mes de abril.

En lo que respecta a Fernández Oro, las defensoras Paula Ruiz, Cynthia Bistolfi y Ángela Hernández realizaron un cronograma conjunto de visitas, en el cual se prevé que asistan a la localidad una vez cada dos semanas. La primera en concretar la actividad fue Hernández el pasado 19 de abril, mientras que Bistolfi se hizo presente en la localidad orense los días 3 y 19 de mayo.

En la Cuarta Circunscripción, los defensores de Pobres y Ausentes y de Menores e Incapaces están realizando visitas periódicas a las localidades de Balsa Las Perlas, Ferri, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Sargento Vidal, El Arroyón, Peñas Blancas y Valle Fértil.

En las entrevistas que mantienen con los interesados, se reciben consultas y se brinda asesoramiento sobre temas jurídicos, se realizan audiencias de forma particular con una de las partes o en conjunto a los fines de realizar acuerdos. Se recuerda que el servicio de la defensa pública civil gratuita, está destinado a aquellas personas que acrediten no poseer recursos económicos para costear un abogado particular.