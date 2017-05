Weretilneck confirmó la construcción de una central nuclear en la provincia

Cipolletti.- En declaraciones a LU 19 AM 690 el Gobernador Alberto Weretilneck, anuncio la decisión del gobierno argentino, de construir en nuestra provincia una central nuclear; a través de la dirección de energía nuclear se firmo un acuerdo, en el marco de la gira que realiza por distintos países asiáticos con la comitiva presidencial..

Weretilneck, dijo que la noticia, desde todo punto de vista es sumamente importante, que se prevee una inversión de 8 mil millones de dolares y una obra que demandara 5 años. Es la mayor inversión en la historia de la provincia y también dijo que dará a trabajo a unas 4 mil personas en la etapa de su construcción. Una vez finalizada dará trabajo en forma estable a 800 personas que de distintas partes del mundo trabajaran en la operación de la planta.

Aun no esta definido el lugar donde se va a emplazar la planta nuclear, para lo cual no puede estar en zonas con potencialidad sísmica, el suelo debe ser apto, la ubicación geográfica cerca de centros poblados y se evaluaran los vientos y demás cuestiones climáticas. Todos estos parámetros serán analizados por la autoridad mundial que regula este tipo de plantas, para lo cual el Invap ha seleccionado 8 puntos en la provincia donde podría ser instalada.

Todas estas cuestiones, como así también las financieras se esperan que estén resueltas para el mes de noviembre. También hablo sobre los parámetros a tener en cuenta para la seguridad ambiental.

Agradeció la elección de la provincia para la construcción de la planta al presidente Macri y reconoció que desde hace 8 meses que vienen trabajando en el tema con el Invap, la CoNEA y funcionarios del gobierno nacional.

Para finalizar destaco el uso pacifico de la planta nuclear, que estará destinada a la generación de energía, y que cumplirá con los parámetros para minimizar el impacto ambiental de la misma.

Consultado respecto de la oposición de organizaciones medioambientales, dijo que siempre genera discusiones y que las dudas se podrán evacuar, defendió los controles que se realizan para este tipo de plantas.

También hablo de un interés de empresa china para la construcción de un parque eólico en la zona de Cerro Policía y para la jornada de mañana anuncio que se reunirá con el grupo empresario de la MCC Sierra Grande.