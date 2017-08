Weretilneck decidió no autorizar la construcción de la planta nuclear en la provincia

Viedma.- Mediante un mensaje grabado el gobernador Alberto Weretilneck, le comunicó al pueblo de la provincia que en el día de hoy firmo la comunicación al gobierno nacional de la decisión de no avanzar con la construcción de una planta nuclear en la provincia de Río Negro.

De esta manera, concreta un anuncio que se esperaba de un momento a otro.

Luego del anuncio de levantar la planta nuclear en la provincia, de acuerdo a sus dichos, solo se han escuchado voces en contra del proyecto y muy pocas favorables a la misma, por ello le comunicó al gobierno nacional que no autorizará su construcción.

No escapa a nadie que tiene que ver con lo que, a entender del gobierno, fue el mensaje que le dieron las urnas en las ultimas elecciones PASO, donde el oficialismo provincial quedo en tercer lugar.

“Me he caracterizado por ser un gobernador democratico, que escucho a las grandes mayorias, como tambien a las minorias. Pero que respeto las opiniones del pueblo y de la gente. Quiero decirles que me ha llegado su mensaje y que ese mensaje qe me dieron, de distintas y variadas formas, de que el rionegrino no estaba de acuerdo en que tengamos una central nuclear en la provincia, lo he entendido, lo he aceptado y en virtud de su opinion he tomado esta desicion” Dijo Weretilneck al cierre del mensaje que compartimos en su totalidad.