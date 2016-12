Weretilneck destacó la importancia del acuerdo alcanzado para las modificaciones del Impuesto a las Ganancias

Viedma.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó de la reunión en la que los Mandatarios Provinciales, el Gobierno Nacional y la oposición política, alcanzaron un acuerdo para la modificación del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa prevé que el déficit de las provincias se cubrirá con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

De esta manera, el proyecto que se logró por consenso contempla que los fondos que dejarán de recibir las provincias por la coparticipación de este impuesto, se cubrirán con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en forma automática durante todo el año que viene.

Weretilneck participó de la conferencia de prensa en la que se presentó el acuerdo alcanzado, la cual fue encabezada por los ministros de Hacienda y Finanzas,Alfonso Prat Gay y el de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y los mandatarios de Córdoba, Juan Schiaretti; de San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Al respecto, Frigerio explicó que con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, el nuevo proyecto ha reinstalado el impuesto al juego. “Con los acuerdos volvimos a imponer este tributo, con otras modificaciones”, consignó la agencia Télam.

Con ello, explicó Frigerio, se vuelve a respetar el Presupuesto Nacional de 2017 y el valor diferencial va a ser cubierto una parte de ATN, otra con el impuesto a las Ganancias y otra con la coparticipación.

Al ser consultado respecto del acuerdo alcanzado, el Gobernador Weretilneck destacó que “una de las cuestiones más importantes es que se logró una serie de modificaciones que benefician directamente a los trabajadores, particularmente a los de la Patagonia, donde el mínimo no imponible trepa a los $45.140. En tanto, otro aspecto a resaltar es que se logró revertir el desfinanciamiento de las provincias que se iba a producir si prosperaba el anterior proyecto”.

La Patagonia tendrá un mínimo no imponible diferente al resto. Un trabajador en relación de dependencia que está casado con dos hijos comenzará a pagar el impuesto desde los $45.140, un piso 22% más alto que el del resto del país.

El Mandatario rionegrino resaltó que “un punto muy importante para las provincias es que no destinamos más dinero de nuestro presupuesto que el que ya teníamos previsto. Con el acuerdo alcanzado hoy, se evita la pérdida de recursos para las provincias, como lo estipulaba la anterior iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados”.

En tal sentido, insistió que “las Provincias tendremos el mismo ingreso por el Impuesto a las Ganancias que teníamos cuando se sancionó el Presupuesto. Por lo tanto, si los diputados y senadores habían votado estos impuestos, no debería haber ningún tipo de inconveniente para lo que se vaya a votar ahora”.

“Por otro lado, las centrales obreras han manifestado su acuerdo con el Gobierno Nacional a partir de estas modificaciones que se han hecho a los mínimos y las escalas, el otro motivo de preocupación de diputados y senadores también ha desaparecido”, añadió.

Destacó en este marco el compromiso de los senadores nacionales rionegrinos, “quienes habían acompañado a la provincia en la intención de evitar que se definancie y tenga un déficit importantísimo. En las próximas horas me comunicaré con ellos para explicarlos los alcances del acuerdo”.

Weretilneck remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los gobernadores de distintos partidos políticos. “Hemos encontrado un espacio común para coordinar las políticas provinciales con las nacionales. Seguramente seguiremos sumando más integrantes a este grupo”, resaltó.

Precisamente, el Mandatario rionegrino consideró que “el hecho más importante de estos diez días fue la capacidad de recrear el diálogo, la confianza y el trabajo en conjunto y en equipo de los distintos sectores de la vida argentina”.

“El viernes pasado, los gobernadores le planteamos al Gobierno Nacional la convocatoria a un diálogo. Y debemos agradecer esto y lo que se ha llevado adelante con las centrales obreras, los legisladores y con nosotros mismos”, expresó.

Consideró además que “estábamos ante una situación en la que se había puesto al Estado argentino en vilo, con serios problemas fiscales para el año próximo, que había tensionado la relación de la política y con el movimiento obrero y había generado hacia el exterior señales de duda. Este encuentro marca claramente que estamos en el camino correcto, de los consensos, el diálogo y el interés común”.

El Gobernador rionegrino remarcó además que “con este acuerdo ganan los trabajadores, se recupera la confianza en las instituciones que conducen el Estado y damos una señal de que la dirigencia argentina toma con absoluta responsabilidad no solo la economía, sino la inserción del país en el mundo financiero”.

“Podemos sentirnos tranquilos de haber hecho todo lo posible, de haber encontrado una salida a un problema que realmente nos iba a generar un sinnúmero de inconvenientes”, dijo.