Weretilneck encabezó la apertura de la licitación para seleccionar el nuevo agente financiero

Viedma.- El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, presidió hoy la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nacional para la selección de una entidad financiera que actúe como agente financiero de la Provincia. En la oportunidad, presentó su oferta el Banco Patagonia.

Estuvieron presentes acompañando al Mandatario, el vicegobernador Pedro Pesatti, los ministros de Economía, Isaías Kremer; de Obras y Servicios Públicos, Carlos Valeri; de Seguridad y Justicia, Gastón Pérez Estevan; de Gobierno, Luis Di Giácomo; de Salud, Fabián Zgaib y de Turismo, Cultura y Deporte, Silvina Arrieta; el secretario General de la Gobernación, Matías Rulli; y el legislador Alejandro Palmieri.

En la oportunidad, el Gobernador destacó la importancia del pliego licitatorio. “Las ofertas son la consecuencia del pliego elaborado anteriormente con aportes de legisladores e intendentes, logrando de este modo un pliego más ventajoso para los intereses provinciales.”

De este modo, el Ministro Kremer resaltó entre las cuestiones establecidas en el pliego licitatorio la presencia del agente financiero en todo el territorio rionegrino. “Queremos que los servicios bancarios se acerquen a todos los rincones de esta provincia”.

“Para esto tenemos en cuenta dos aspectos: uno que tiene que ver con las sucursales y otro con los cajeros automáticos. No habrá un lugar en la Provincia donde no haya un cajero automático o los rionegrinos se encuentren cerca a uno para hacer uso de este. Mientras que para las sucursales o centros de atención también se establece que no habrá un lugar dentro de la provincia desde donde un rionegrino no pueda hacer una transacción”, manifestó Kremer.

“Tanto los cajeros automáticos como los el traslado de los recursos de una sucursal a otra será por cuenta del agente financiero, lo que representará un ahorro para la Provincia. De acá en más los cajeros irán por su cuenta”.

Asimismo, el Ministro subrayó: “Nosotros pensamos en la integración de Río Negro que tiene que ver con el apoyo de la banca a todos los sectores productivos. Los recursos deben utilizarse en parte para satisfacer las necesidades y acompañar los proyectos de crecimiento de esta Provincia, por lo que se estableció que un porcentaje de la capacidad prestaría que van a generar los ingresos sea distribuido a la producción, comercio exterior y el desarrollo”.

“Sin dudas, hay un cambio de paradigma; queremos una banca de servicios para todos los rionegrinos”.

Además manifestó que “quisimos poner énfasis en la atención a los empleados públicos. En este sentido se puso como objetivo un trato preferencial en la actividad bancaria y servicios con los sectores públicos”.

“Los depósitos provinciales para los que hasta el momento el Estado pagaba una comisión no se hará más, ahora el agente deberá pagar un importe por los promedios de depósitos que integra este sector en el agente financiero”, afirmó Kremer.

Por último, expresó que “hay que tener en cuenta que Río Negro está dando todos sus recursos y por eso el agente deberá trabajar para que la capacidad prestable sea volcada al desarrollo productivo de la provincia, a la integración provincial y el apoyo de los empleados”.

La Licitación

El Poder Ejecutivo llamó a licitación pública para la contratación de una entidad bancaria que preste los servicios financieros y bancarios, como agente financiero de Río Negro. De este modo, será obligatorio para los tres poderes del estado, empresas del estado rionegrino, realizar todas las operaciones, con el agente financiero, hasta la culminación del contrato cuyo plazo es de 10 años.

En la oportunidad, la escribana mayor de Gobierno, María Gabriela Benito constató la apertura de la única oferta presentada por el Banco Patagonia. De este modo se procedió a abrir el sobre 1 donde figura la documentación técnica que será analizada por una Comisión Especial de Preadjudicación, quedando el segundo sobre donde se establece la oferta económica.