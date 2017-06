Weretilneck quiere provincializar la campaña

Villa Regina.- El gobernador Alberto Weretilneck cerró el acto en que se conformó la Asamblea Provincial de su partido y resaltó que “Juntos es la única opción que piensa en los rionegrinos”. El encuentro se desarrolló en el Círculo Italiano de Villa Regina, que se vio colmado por militantes y dirigentes partidarios.

El mandatario provincial destacó que si en las próximas elecciones no estuviese la oferta electoral de JSRN “sería una opción muy pobre” porque la ciudadanía debería decidir “entre un candidato que iría a defender al presidente (Mauricio) Macri” y otro “que iría a cuestionar”, sin pensar “en los intereses de los rionegrinos”. También defendió la relación que mantiene con el gobierno nacional: “algunos nos cuestionar por estar demasiado cerca; otros, por no estar lo suficientemente cerca. Y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en defensa de los derechos rionegrinos. Lo que no hacemos es mimetizarnos”.

“Por eso dijimos no al tarifazo del gas; por eso dijimos que la propuesta frutícola no era lo adecuado”, remarcó. En cambio, señaló que “hemos podido mantener los trabajos en la ruta 22; que no se paralice la ruta 23; que se incluyan las obras sobra 151 y la 2; que siguieran los créditos del Procrear y que las viviendas que estaban en manos de los municipios puedan terminarse”.

“Les pido a los rionegrinos que no votemos mirando a Buenos Aires y su situación. Votemos mirando cada casa; casa escuela; cada obra que podemos ir llevando adelante porque pensamos en los 750.000 rionegrinas y rionegrinos y no solamente un sector en particular”, dijo.

En su defensa de la acción de gobierno, Weretilneck puntualizó que se atrevieron a resolver problemas de larga data en todas las ciudades y parajes de la provincia porque “pensamos que los rionegrinos tienen todos los mismos derechos y necesitan tener las mismas oportunidades”.

Al referirse al Plan Castello, explicó que “el gran objetivo es crear trabajo. Porque seamos sinceros: qué empresa va a radicarse en algún lugar si no tiene garantizada la provisión de energía. Y nosotros estamos invirtiendo más de 110 millones de dólares en gasoductos, electroductos, estaciones transformadoras. Porque mejoramos la calidad de vida de la gente y también se genera trabajo. Y la posibilidad de que haya más radicaciones de empresas”.

En el cuidado del medio ambiente, Weretilneck recordó los planes directores de agua y cloacas destinados a Viedma, Villa Regina, Las Grutas, Cinco Saltos, Río Colorado, Las Grutas, General Conesa, Maquinchao, Luis Beltrán, Playas Doradas y Pilcaniyeu permitirán también un mejoramiento integral.

También destacó el plan de pavimentación de las rutas provinciales incluidas en el Castello, en especial la ruta 2 entre El Solito y Las Grutas que “da acceso a uno de nuestros principales turísticos”.

Y le pidió a la oposición que en vez de criticar en forma permanente ofrezcan ideas y proyectos para transformar y mejorar la vida de los habitantes de la provincia.

Asamblea Provincial

Con la participación de 69 sobre 72 integrantes, sesionó también la Asamblea Provincial de Juntos Somos Río Negro. El legislador Facundo López fue electo presidente del organismo; Sandra Recalt como vicepresidente primera; el intendente de Comallo Raúl Hermosilla como vicepresidente segundo, y el titular del IPROSS Claudio Di Tella como secretario.

La Asamblea resolvió dar un mandato a la Mesa Ejecutiva para que termine de definir las alianzas con vistas a las próximas elecciones nacionales, y la correspondiente plataforma política.

También participaron del encuentro representantes de distintos partidos políticos aliados a Juntos, como el intendente de Catriel Carlos Johnston (Movimiento Vecinal de Catriel); Raúl Di Güero (Movimiento Patagónico Popular); Enrique Moana (Partido de la Victoria); Lucas Pica (3G); Jorge Cerutti (Unidos por Río Negro); intendentes, legisladores y concejales de diferentes lugares de la provincia.