Weretilneck y la discusión sobre la construcción de la central nuclear

Viedma.- La activa participación de quienes marcharon en protesta a la instalación de una central nuclear, lejos de pasar desapercibida por el poder, esta muy presente. De acuerdo a lo dicho por el Gobernador. Que contrasta con la repetida calificación de varios funcionarios que haciendo mención a la cantidad de personas minimizaron las manifestaciones que se realizaron en Viedma.

Esto no seria mas que una simple conclusión, si no fuera por el contenido de las declaraciones de Weretilneck. El Gobernador, en una reacción, que denotó su malestar calificó a quienes marcharon repudiando la presencia de un grupo de chinos que llegaron a la capital provincial el último martes con la intención de evaluar distintos lugares para la instalación de la planta nuclear. De lo cual no hubo confirmación oficial, si no que fue la conclusión generalizada, basada en la verosimilitud de las situaciones solamente.

Que dijo Werertilneck? “son los mismos de siempre, jubilados de privilegio que deben cobrar $120.000 de sueldo” y mencionó a dos dirigentes del gremio judicial Sitrajur “que tienen un sueldo de $90.000 cada uno por mes”. Y amplió “Había jueces jubilados, docentes de la universidad, todos aquellos que de una u otra manera tienen garantizado llegar a fin de mes y que viven del Estado”, a lo que amplió “los que protestan sean personas que viven del Estado y que no tienen ningún inconveniente con el trabajo, la verdad que dan ganas de seguir adelante” con la planta nuclear”.

Es clara la intención del Gobernador de asociar la posibilidad de instalación de la central nuclear al desarrollo económico de la zona y a las posibilidades laborales que la misma generará y ahí pareció apuntar con las declaraciones que destacamos. Un argumento que confronta con los miedos que expresan los manifestantes, a la posibilidad de un potencial accidente o a la disposición final de los residuos contaminantes que produzca, pero que al ser la opinión del primer mandatario adquiere otro caríz. Weretilneck, adopto un carácter similar al de la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner, que desde el púlpito del poder señalaba y calificaba a simples ciudadanos que disentían con sus políticas. Este caso es similar y contrasta con una conducta de cuidado de la calidad institucional que ha tenido en sus casi seis años de mandato. La magnitud de la insatlación de una central nuclear, exige un esfuerzo mayor en la argumentación y que esta no caiga en a descalificación a partir de cuestiones ajenas al tema. Como por ejemplo, si son trabajadores del Estado o dirigentes gremiales o el ingreso que tengan. El Gobernador tiene la obligación de garantizar una libre participación ciudadana, como también el derecho de defender las decisiones que toma, ese es el eje del que no debería correrse.